Минобороны заявило об уничтожении около 100 «наемников» у Красного Лимана
Минобороны сообщило об уничтожении до 100 «наемников» и украинцев у Красного Лимана
Российски воздушно-космические силы уничтожили до сотни иностранных «наемников» и украинских военных в районе Красного Лимана, сообщает Минобороны.
Среди уничтоженных — около 40 «наемников» из США, Великобритании и Польши, а также десять боевых бронированных машин, заявили в ведомстве. Там добавили, что украинские войска пытались атаковать на Красно-Лиманском направлении, однако ударами российских сил артиллерии и авиации атака была прервана, а потери ВСУ составили до 250 военных.
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