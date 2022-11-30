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Пандемия коронавируса ,  
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Калининградские власти рекомендовали использовать маски в людных местах

Власти Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок в людных местах
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жителям Калининградской области рекомендуют вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

«Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты», — заявляется в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что эпидемиологическая ситуация на этой неделе ухудшилась. Так, показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на 14%, а за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратились более 5 тыс. человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не планируется введение новых антикоронавирусных мер, в том числе для въезжающих из-за границы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала в октябре, что в этом сезоне коронавирус ведет себя, как привычные россиянам сезонные вирусы, и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ. Она не исключила роста заболеваемости COVID-19 к концу осени. О росте активности гриппа предупреждал Роспотребнадзор в середине ноября.

30 ноября в России за сутки выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Госпитализирован 1341 человек, умерли 59 зараженных. Это второй раз с начала ноября, когда количество заболевших превышает 6 тыс. Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов не исключал, что заболеваемость коронавирусом в России снова вырастет из-за распространения штамма «цербер». Его выявили в стране в конце октября.

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29 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей.
По данным ведомства, в 43 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийский уровень. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1) -2009 — так называемый свиной грипп.

Теги
маски Калининградская область Роспотребнадзор заболеваемость
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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