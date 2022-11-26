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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор опроверг данные о возвращении «ковид-контроля»

Роспотребнадзор: сообщения о возвращении «ковид-контроля как на пике пандемии» — фейк

В России не планируется введение новых антикоронавирусных мер, в том числе для въезжающих из-за границы, распространившаяся информация об этом не соответствует действительности, заявили в Роспотребнадзоре.

«В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении «пограничного ковид-контроля как на пике пандемии». Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Ранее в Сети появилась информация о том, что пассажиров, прилетающих в московский аэропорт «Шереметьево» из Турции, проверяли с помощью тепловизора, не выпуская до этого из самолета, а также потребовали заполнить анкеты, схожие с теми, что выдавали приезжающим на пике эпидемии.

Роспотребнадзор объяснил, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 17 октября, применение тестирования возможно в отношении прибывающих из стран со сложной эпидситуацией. Требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа также продолжает действовать. При этом ни о каких новых ограничениях речи не идет, подчеркнули в ведомстве.

1 июля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в России отменили все ограничительные меры. Спустя некоторое время количество зараженных в сутки вновь стало расти и к середине сентября достигало пиковых значений более 58 тыс. Тем не менее, в октябре и ноябре уровень заболеваемости снова снизился — суточный прирост новых случаев в среднем составляет около 5 тыс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключала роста заболеваемости к концу осени, отметив, что в этом году коронавирус «ведет себя, как привычные россиянам сезонные вирусы», и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ. При этом новых ограничительных мер не планировалось, говорила она.

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В середине ноября в Роспотребнадзоре предупредили, что в 20 регионах России вновь растет заболеваемость COVID, в том числе в Москве и Московской области — на 30,9 на 4,3% соответственно. Специалисты предупреждали о высокой заразности нового варианта омикрон-штамма коронавируса «цербер».

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