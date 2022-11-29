Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 18,5%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в 43 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийский уровень. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 — так называемый «свиной грипп». Его выявили в 55 субъектах.

Свиной грипп — инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами сезонного гриппа. У заболевшего могут появиться высокая температура, кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости и другие симптомы. При тяжелой форме болезни у пациентов быстро прогрессирует первичная вирусная пневмония, которая при отсутствии правильного лечения может вызвать серьезные осложнения и привести к смерти.

Показатель заболеваемости COVID-19 превысил уровень предыдущей недели на 7%. За неделю с 21 по 27 ноября в стране зарегистрировали почти 39 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости зафиксировали в 44 регионах, в том числе Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала в октябре, что в этом сезоне коронавирус ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ. Она не исключила роста заболеваемости COVID-19 к концу осени.

О росте активности свиного гриппа Роспотребнадзор предупреждал в середине ноября. В ведомстве отметили, что штаммы, выявленные в этом году, отличаются от обнаруженных в предыдущем, и посоветовали вакцинироваться.