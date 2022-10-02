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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России снижается вторую неделю
Глава ведомства Анна Попова пояснила, что в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ, но уже вторую неделю подряд заболеваемость как ковидом, так и другими респираторными инфекциями падает
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Заболеваемость COVID-19 в России снижается вторую неделю подряд, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в текущем сезоне ковид ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы. «Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала Попова.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания. В ведомстве не увидели необходимости возвращать масочный режим и другие меры на федеральном уровне.

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Попова 14 сентября заявила о снижении заболеваемости в центральной части и ее уходе в регионы. Она назвала ситуацию управляемой.

1 октября оперштаб сообщил о 33 186 заразившихся коронавирусом за сутки. За день до этого заразились 37 286 человек, еще днем ранее — 38 739. Максимальное количество инфицированных за 24 часа в ходе нынешней волны — 56 035 — было зафиксировано 16 сентября.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Анна Попова коронавирус заболеваемость Роспотребнадзор COVID-19 пандемия
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