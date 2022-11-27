Число госпитализаций с COVID за сутки в России снизилось на 50%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки госпитализировали 661 человека с коронавирусом, что на 50% меньше по сравнению с 26 ноября, когда в больницы попали 1321 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки составило 5918. Выздоровели 4174 человека, 51 человек умер.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Москве — 1061 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, где 547 заразившихся, на третьем — Свердловская область (297 человек). Затем идут Московская область (219 человек) и Башкирия (186 человек).

За все время пандемии коронавирусом в России заразились 21,5 млн человек, умерли более 390 тыс. россиян.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, в конце сентября число заразившихся начало сокращаться. Максимальное количество заболевших за этот период выявили 16 сентября — 59 тыс. человек, а 30 сентября их число снизилось до 37 тыс. С начала ноября в России фиксируют менее 7 тыс. заболевших.

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов не исключал, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти из-за распространения штамма «цербер», который выявили в стране в конце октября.