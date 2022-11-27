Число госпитализаций с COVID за сутки в России снизилось на 50%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 13:13
Иранцы ответили на обвинения в «работе с судьями». Что происходит на ЧМ Спорт, 13:10
Кремль заявил о разногласиях с Турцией, решаемых переговорами Политика, 13:08
Силовой прием россиянина спровоцировал массовую драку в матче НХЛ. Видео Спорт, 13:08
Япония — Коста-Рика. Матч второго тура группового этапа чемпионата Спорт, 13:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:55
Генсек НАТО заявил о «тяжелых временах» в Европе из-за поддержки Украины Политика, 12:50
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 12:32
Как фонду a16z удалось получить 400% дохода на фоне обвала криптовалют Pro, 12:26
Валерия Карпина второй раз за сезон признали лучшим тренером в РПЛ Спорт, 12:12
Поездку Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью главы МИД Белоруссии Политика, 12:10
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 12:05
Компания под новые взгляды: как Маск меняет Twitter под себя. Видео Технологии и медиа, 12:00
Число госпитализаций с COVID за сутки в России снизилось на 50% Общество, 11:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число госпитализаций с COVID за сутки в России снизилось на 50%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки госпитализировали 661 человека с коронавирусом, что на 50% меньше по сравнению с 26 ноября, когда в больницы попали 1321 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки составило 5918. Выздоровели 4174 человека, 51 человек умер.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Москве — 1061 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, где 547 заразившихся, на третьем — Свердловская область (297 человек). Затем идут Московская область (219 человек) и Башкирия (186 человек).

За все время пандемии коронавирусом в России заразились 21,5 млн человек, умерли более 390 тыс. россиян.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, в конце сентября число заразившихся начало сокращаться. Максимальное количество заболевших за этот период выявили 16 сентября — 59 тыс. человек, а 30 сентября их число снизилось до 37 тыс. С начала ноября в России фиксируют менее 7 тыс. заболевших.

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов не исключал, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти из-за распространения штамма «цербер», который выявили в стране в конце октября.

Читайте на РБК Pro
Создатель Jira и Trello: «Успешные люди часто чувствуют себя обманщиками»
Телефонный звонок от рекрутера: что хотят услышать на том конце провода
Как эмбарго на российскую нефть отразится на курсе рубля
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Теги
коронавирус COVID-19 статистика
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число заболевших COVID-19
Общество
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 20 регионах
Общество
Какие лекарства от COVID закупали в России на ₽500 млрд. Инфографика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter