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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с начала ноября выявили более 6 тыс. случаев COVID

В России выявили более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом впервые с начала ноября
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России за последние сутки выявили 6 088 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, которые опубликованы на его сайте.

В последний раз более 6 тыс. случаев заражения выявляли в России 4 ноября. Тогда инфекцию обнаружили у 6 149 пациентов.

Больше всего заболевших в течение суток выявили в Москве (1212), Санкт-Петербурге (501) и Свердловской области (295). В пятерку по этому показателю также вошли Самарская (187) и Московская (185) области.

За те же сутки по всей стране госпитализировали 1321 пациента с коронавирусом. 5088 выздоровели, а 53 — умерли.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 21,5 млн случаев заражения, включая повторные. Заболевшие выздоровели почти в 21 млн случаев. По подсчетам оперштаба, 391,8 тыс. человек умерли от COVID-19.

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов не исключал, что заболеваемость коронавирусом в России снова вырастет из-за распространения штамма «цербер». Его выявили в стране в конце октября.

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Новый штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5, «омикрона». Штамм был обнаружен в сентябре в ряде европейских стран и отличался стремительным распространением (на 20–30% быстрее «омикрона»).

Главврач московской клинической больницы №15 Валерия Вечорко говорила, что «цербер» отличается от других штаммов «сильной зубатостью» (то есть выростами, благодаря которым этот тип вирусов получил название коронавируса. — РБК).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что темпы заболеваемости возрастут к концу осени. При этом она подчеркивала, что «никаких мер ограничительных на сегодняшний день вводить не планируется».

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