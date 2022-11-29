Казахстан сообщил о планах «тройственного газового союза» с Россией

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсуждали в том числе создание «тройственного газового союза». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — указал он.

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