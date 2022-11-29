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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Казахстан сообщил о планах «тройственного газового союза» с Россией

Пресс-секретарь Токаева: Путин и Токаев обсуждали создание «тройственного газового союза»
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсуждали в том числе создание «тройственного газового союза». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — указал он.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан Узбекистан поставки газа
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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