В ЛНР назвали луганское направление приоритетным для Киева

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Украинское командование бросило основные силы на луганское направление и считает его одним из приоритетных. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — написал Марочко в телеграм-канале.

По его словам, украинские военные стягивают бронетехнику в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной для прорыва обороны.

3 октября Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли административную границу ЛНР и закрепились в направлении Лисичанска. В конце октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная. Кременная расположена у границы ЛНР и ДНР, через этот город проходит дорога на Лиман и Славянск.

5 ноября Минобороны России заявило о пресечении атак ВСУ на краснолиманском направлении, в районе сел Стельмаховка и Площанка и города Кременная. На следующий день ведомство сообщило, что российская армия уничтожила около ста иностранных наемников и украинских военных, а также десять бронемашин в районе Лимана. 9 и 12 ноября ведомство заявило о пресечении атак в направлении в том числе Кременной и Сватово.