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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров рассказал о пресечении контратаки ВСУ в ДНР

Кадыров: Бойцы «Ахмата» и ЧВК «Вагнер» пресекли контратаку украинских военных в ДНР
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Спецназ «Ахмат» совместно с солдатами ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» пресекли контратаку украинских военных в г. Соледар в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа «Ахмат» и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха. Неся большие потери как ранеными, так и убитыми, под натиском союзных сил нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления», — написал Кадыров.

По словам командира «Ахмата» Апты Алаудинова, союзные силы уничтожили девять боевых машин пехоты, один советский бронетранспортер МТЛБ и три беспилотника.

Кадыров рассказал о пресечении контратаки ВСУ в ДНР
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О том, что российские войска вскоре займут Соледар в Донецкой народной республике, Кадыров заявлял в сентябре. По его словам, у украинских военных «наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность» перед силами России.

Вооруженные силы Украины отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском (Украина называет город Бахмутом) и Соледаром, говорил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Он объяснил отказ ВСУ от наступления «ежедневными потерями в живой силе и технике». 19 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продвигаются по всей линии фронта и освобождают Артемовск.

Ранее о тяжелых боях в районах Соледара и Артемовска сообщал президент Украины Владимир Зеленский. «Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — заявлял Зеленский.

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Рамзан Кадыров "Ахмат" Апты Алаудинов ДНР

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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