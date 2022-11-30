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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии

Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале привела цитату из пресс-конференции пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года, где он объяснял, почему силы альянса наносят удары по объектам инфраструктуры Югославии.

Захарова адресовала публикацию нынешнему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и Белому дому.

Представитель российского дипведомства приводит ответ Шиа на вопрос о том, почему при заявлениях об ударах только по военным объектам, силы НАТО лишили Югославию электро- и водоснабжения.

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [президент Югославии Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы», — цитирует Захарова представителя НАТО.

Речь идет о военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) блока НАТО против Югославии, которая продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка проводилась для защиты гражданского населения и скорейшего свержения Милошевича. Позднее глава российского МИДа Сергей Лавров связал случившееся в Югославии с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам России. Президент Сербии Александр Вучич в марте этого года сказал, что эти бомбардировки являются причиной того, что страна не вступит в НАТО.

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С 10 октября Россия наносит удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Киев отрицал причастность к случившемуся.

В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране есть проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

22 ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в стране не осталось неповрежденных электростанций. После атаки на следующий день отключались энергоблоки на всех атомных электростанции страны. На Украине действуют плановые и аварийные отключения света. 

В НАТО 29 ноября пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак.

Теги
Югославия Мария Захарова бомбардировки
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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