Генсек НАТО объяснил бомбардировку Югославии желанием защитить население

Целью бомбардировки Югославии была защита гражданского населения. Об этом в Белграде заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Francisco Seco / AP

В интервью сербскому телеканалу RTS Столтенберг заявил, что бомбардировка Югославии в марте-июне 1999 года проводилась ради защиты гражданского населения и скорейшего свержения президента страны Слободана Милошевича.

При этом генсек НАТО, который до интервью провел лекцию для студентов филологического факультета Белградского университета отметил, что смотреть надо не в прошлое, а в будущее. По его словам, Североатлантический альянс выступает за диалог между Сербией и Косово и преодоление существующих разногласий, сообщает издание Danas.

Столтенберг также напомнил, что его мать в детстве жила в Белграде, а его сестра родилась именно в этом городе. «Именно здесь я съел свое первое мороженое», — добавил генсек НАТО.

Поводом для бомбардировки Югославии стала операция, которую силы МВД проводили в Косово против местных сепаратистов. Атака НАТО, в результате которой по различным оценкам погибли около 500 мирных жителей, привела к разрушению целого ряда зданий, промышленных объектов.

Операция завершилась после того, как югославская армия согласилась покинуть Косово, а этот регион фактически получил независимость, которая до сих пор не признана сербским правительством.

В конце сентября сербские силы безопасности на границе с Косово были приведены в боевую готовность после арестов этнических сербов косовским спецназом. В МИД России заявляли, что действия Приштины призваны запугать сербов в Косово и надавить на Сербию.