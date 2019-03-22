Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль», — сказал Лавров. Министр указал, что США также хотели решить все вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира.

Он добавил, что случившееся в Югославии было связано с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам России. Как подчеркнул Лавров, последующее развитие событий доказывает, что так оно и было.

По словам Лаврова, США отказывались от введения миротворческой миссии, потому что «хотели решать вопросы сами». Как подчеркнул министр, Западу не нужна была ситуация, которая успокоится. «Им нужна была ситуация, которая развалит Югославию», — указал он.