Посол выразил протест из-за слов папы римского о чеченцах и бурятах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 14:01
Кремль заявил, что Путин не передавал послание Макрону через Токаева Политика, 13:59
На Украине перешли от аварийных отключений электричества к плановым Общество, 13:56
Как российские разработки помогают компаниям расти в новых реалиях Новая экономика, 13:52
ВМС США отвергли обвинения во вторжении крейсера в воды Китая Политика, 13:51
Угрозы футболистам сборной Ирана. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:50
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 13:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Португалии собрались доказать ФИФА, что Роналду забил гол Уругваю Спорт, 13:46
Ангина от невысказанных слов и еще пять мифов о психосоматике Pro, 13:46
LME сообщила о спасении рынка металлов от «спирали смерти» на $20 млрд Инвестиции, 13:43
Apple опубликовала рейтинг лучших приложений и игр 2022 года. Список Life, 13:39
Словакия передала Украине 30 советских БПМ Политика, 13:32
Медиахолдинг Maer выступил партнером премии «Горы России» Пресс-релиз, 13:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Посол выразил протест из-за слов папы римского о чеченцах и бурятах

Посол России выразил протест после слов папы римского о жестокости чеченцев и бурят
Посол России в Ватикане выразил протест после слов понтифика о жестокости чеченцев и бурят в зоне военной операции. Он заверил, что «ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа»
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Посол России в Ватикане Александр Авдеев посетил руководство дипслужбы Ватикана и выразил решительный протест в связи со словами папы римского Франциска о «жестокостях» со стороны участников российской военной операции.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев «РИА Новости».

Папа римский в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурят «самыми жестокими» среди тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины». Она напомнила, как в 1990-е годы на Западе говорили «ровно противоположное», что русские мучают народы Кавказа. «А теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — подчеркнула Захарова.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов, комментируя высказывания понтифика, заявил, что военнослужащие республики служат «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей. Он счел странным слышать подобную оценку от главы католической церкви.

Цыденов также напомнил о крестовых походах, геноциде индейцев и бомбардировке Белграда. «Столица европейского государства город Белград или целое государство Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России», — отметил глава Бурятии.

Читайте на РБК Pro
Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Падение ВВП России, ослабление доллара: что прогнозируют эксперты ОЭСР

Глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал, что папа римский высказался «недобрыми словами» о чеченцах и бурятах. По его мнению, «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
посол Папа Римский ВС России
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Глава общины буддистов ответил папе римскому на слова о жестокости бурят
Общество
МИД назвал «извращением истины» слова папы римского о бурятах и чеченцах
Политика
Посол России рассказал о роли папы римского в обменах пленными с Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter