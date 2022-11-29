Посол выразил протест из-за слов папы римского о чеченцах и бурятах

Посол России выразил протест после слов папы римского о жестокости чеченцев и бурят

Посол России в Ватикане выразил протест после слов понтифика о жестокости чеченцев и бурят в зоне военной операции. Он заверил, что «ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа»

Папа римский Франциск (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Посол России в Ватикане Александр Авдеев посетил руководство дипслужбы Ватикана и выразил решительный протест в связи со словами папы римского Франциска о «жестокостях» со стороны участников российской военной операции.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев «РИА Новости».

Папа римский в интервью американскому христианскому журналу America назвал чеченцев и бурят «самыми жестокими» среди тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины». Она напомнила, как в 1990-е годы на Западе говорили «ровно противоположное», что русские мучают народы Кавказа. «А теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — подчеркнула Захарова.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов, комментируя высказывания понтифика, заявил, что военнослужащие республики служат «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей. Он счел странным слышать подобную оценку от главы католической церкви.

Цыденов также напомнил о крестовых походах, геноциде индейцев и бомбардировке Белграда. «Столица европейского государства город Белград или целое государство Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов великой России», — отметил глава Бурятии.

Глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал, что папа римский высказался «недобрыми словами» о чеченцах и бурятах. По его мнению, «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми.