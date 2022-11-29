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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Глава общины буддистов ответил папе римскому на слова о жестокости бурят

Глава общины буддистов в Бурятии назвал слова папы римского о «жестокости» бурят недобрыми
Дамба Аюшеев
Дамба Аюшеев (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Папа римский Франциск высказался «недобрыми словами» о чеченцах и бурятах, которые принимают участие в военной операции на Украине, назвав их жестокими, заявил глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Его слова приведены на сайте организации.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — написал Аюшеев.

По его мнению, «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми. «Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — считает Аюшеев.

Буддийская традиционная сангха (БТС) — одна из крупных буддийских общин в России, является правопреемницей Центрального духовного управления буддистов, существовавшего в СССР. Центр религиозной организации и главная резиденция Пандито Хамбо Ламы (так называют главу буддийской общины) находится в Иволгинском дацане (монастыре) в Бурятии. В состав БТС сейчас входит 26 общин в Бурятии. При Иволгинском дацане в 1991 году был создан один из первых буддийских университетов в России — университет «Даши Чойнхорлин им. Дамба Даржа Заяева».

Ранее папа римский в интервью американскому религиозному журналу America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в спецоперации.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — сказал понтифик.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала высказывания папы римского «извращением истины». «Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — сказала она.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей как минимум странно. По его словам, военнослужащие из Бурятии являются «примером лучших традиций российской армии». «И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело», — добавил он.

Теги
Папа Римский буддисты Бурятия Чечня Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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