ЦБ допустил либерализацию валютных ограничений при смягчении санкций

Центробанк: валютные ограничения нужно вводить и снимать исходя из принципа взаимности

К смягченнию санкционных мер в ответ на которое ЦБ мог бы рассмотреть либерализацию валютных запретов регулятор отнес в том числе разблокировку активов

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

При введении валютных запретов и ограничений необходимо действовать из принципа взаимности, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», подготовленном Центробанком.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в документе.

В то же время регулятор считает, что валютное регулирование должно способствовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств. ЦБ выступает за снижение «избыточной валютизации активов и пассивов» российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных «с недружественными странами и их валютами».

Необходимо также максимально смягчить административную ответственность за нарушение требований валютного законодательства, связанного с введением санкций, говорится в документе.

Также ЦБ предлагает наделить регулятор полномочиями по определению перечня видов валют (в том числе перечня иностранных валют), которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций, некредитных финансовых организаций.

После начала военной операции на Украине и последовавших за этим санкций со стороны Запада в России ввели ряд валютных ограничений. В марте президент Владимир Путин подписал указ в сфере валютного регулирования, согласно которому ЦБ получил ряд полномочий в этой области. Например, определять сумму авансового платежа по контрактам от резидентов нерезидентам из иностранных государств или выдавать разрешение резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты. Указ включает и иные меры и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Среди других мер — ограничение суммы переводов валюты за границу (изначально лимит составлял $5 тыс. в месяц, но в июле был увеличен до $1 млн); запрет на вывоз юридическими и физическими лицами наличной валюты из России в размере более $10 тыс. и др.