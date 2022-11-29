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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МИД заявил об ожидании от США создания условий для встречи по ДСНВ

Представитель МИДа Захарова: Россия ждет от США «добросовестных усилий» для встречи по СНВ
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2023 году. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии ДКК (двусторонней консультативной комиссии — РБК) в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ», — написала Захарова.

Представитель МИДа уточнила, что решение российской стороны о переносе на консультативной комиссии, запланированной 29 ноября — 6 декабря, на более поздний срок было принято из-за «высочайшего уровня токсичности и враждебности со стороны Вашингтона». Захарова подчеркнула, что Россия продолжает считать ДСНВ «важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений».

МИД анонсировал заседание комиссии 11 ноября. Российскую делегацию на переговорах с США должен был возглавить замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев. 28 ноября американское посольство сообщило, что по инициативе российской стороны встреча откладывается, информацию подтвердили в МИДе.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на это решение повлияла ситуация вокруг Украины, а также нежелание США считаться с приоритетами России. «Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты, но это не произойдет сиюминутно, одномоментно», — добавил он.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

По этому соглашению каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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Согласно договору Россия и США должны также проводить инспекции на объектах друг друга. В начале августа 2022 года Москва временно вывела из-под инспекционной деятельности свои объекты. В МИДе подчеркнули, что это вынужденная мера, поскольку США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

Теги
СНВ Россия США Захарова
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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