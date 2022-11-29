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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Рябков заявил, что не знает о «линии деконфликтинга» с США по Украине

Замглавы МИД России Рябков заявил, что не знает о канале «деконфликтинга» с США по Украине
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не знает о существовании канала деконфликтинга России и США по конфликту на Украине, передает ТАСС.

«Мне не известно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине», — заявил Рябков.

По его словам, диалога с США по украинской теме нет, поскольку позиции радикально различаются. «У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются в Москве или Вашингтоне соответственно», — сказал Рябков.

28 ноября Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из США сообщил, что линия связи, созданная между вооруженными силами Соединенных Штатов и России, использовалась с начала спецоперации один раз. Чиновник сказал, что Вашингтон инициировал звонок по этой линии, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры на Украине.

Источник Reuters уточнил, что при этом канал связи не использовался 15 ноября, после падения ракеты в Польше. Тогда в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Минобороны России тогда заявило, что не наносило в тот день удары вблизи украинско-польской границы, а фотографии свидетельствуют о том, что упавшая ракета была элементом системы ПВО Украины С-300.

26 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил о предварительных результатах расследования инцидента, уточнив, что ракеты было две: одна украинская ракета упала на территории Польши, вторая — на Украине. Дуда счел инцидент случайностью.

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Теги
Сергей Рябков Украина США международные отношения
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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