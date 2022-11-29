Комитет Совфеда поддержал отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Кремль назвал условие для начала переговоров с Украиной Политика, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:30
Кремль объяснил необходимость «тройственного газового союза» Политика, 12:29
«Я еще отыграюсь»: как трейдинг превращается в зависимость Pro, 12:27
Собственные облака и ухудшение сервиса: что происходит на рынке ретейла Новая экономика, 12:24
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году Life, 12:22
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 12:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
La Repubblica узнала о плане властей Италии национализировать НПЗ ЛУКОЙЛа Политика, 12:15
Умерла актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан — 2000» Наталия Стешенко Общество, 12:13
В Москве назвали округа — лидеры по сделкам с эскроу в новостройках Недвижимость, 12:07
Конфликты в сборной Бельгии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 12:04
Эксперты усомнились в возвращении ипотеки к докризисным уровням Финансы, 12:00
Азия подняла цены для мебельщиков России. Что еще тормозит рынок Pro, 11:57
FTX возобновила выплаты зарплат сотрудникам Крипто, 11:57
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Комитет Совфеда поддержал отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Комитет СФ рекомендовал освободить Кудрина от должности главы Счетной палаты
«Яндекс» YNDX ₽1 965 +2,65% Купить
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате освободить Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом на заседании комитета заявил его руководитель Анатолий Артамонов.

Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина 30 ноября, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин. «В районе 10:30 по мск ждем на заседании комитета полномочного представителя президента [Артура] Муравьева, он доложит о представлении президента», — сказал он.

Ранее Артамонов рассказал, что представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности поступило в Совфед. Сам Кудрин подтвердил в своем телеграм-канале, что покидает пост председателя Счетной палаты и планирует работать в «больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

Кудрин намерен перейти на работу в «Яндекс», сообщал на прошлой неделе источник РБК. По его словам, 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с Путиным согласовал свой переход в компанию. При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций. «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании.

Собеседник РБК при этом допускал, что переход Кудрина может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты (полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли).

В конце сентября в «Яндекс» перешел многолетний сотрудник Кудрина Павел Демидов, который занимал пост директора департамента внешних коммуникаций Счетной палаты. Он стал новым руководителем GR (связи с госорганами) компании.

Читайте на РБК Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Фото: Hulton Archive / Getty Images Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке
Фото: Shutterstock От каких акций избавляются Сорос, Куперман и другие миллиардеры
Компания релоцировалась: где искать клиентов
Фото: Stefan Wermuth / Reuters Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
«Детский мир» уходит с биржи: каков план и что получат инвесторы
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
Фото: Tim Boyle / Getty Images «Я еще отыграюсь»: как трейдинг превращается в зависимость

По данным источников РБК, на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков — его кандидатуру предложил сам Кудрин, отмечал собеседник.

Теги
Персоны
Алексей Кудрин «Яндекс» Счетная палата Совет Федерации

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Кудрин заявил о планах работать в «больших проектах» с частным бизнесом
Политика
«Яндекс» подтвердил планы по разделу компании
Бизнес
Первый вице-спикер Госдумы стал кандидатом на пост главы Счетной палаты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter