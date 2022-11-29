Комитет Совфеда поддержал отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате освободить Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом на заседании комитета заявил его руководитель Анатолий Артамонов.

Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина 30 ноября, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин. «В районе 10:30 по мск ждем на заседании комитета полномочного представителя президента [Артура] Муравьева, он доложит о представлении президента», — сказал он.

Ранее Артамонов рассказал, что представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности поступило в Совфед. Сам Кудрин подтвердил в своем телеграм-канале, что покидает пост председателя Счетной палаты и планирует работать в «больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

Кудрин намерен перейти на работу в «Яндекс», сообщал на прошлой неделе источник РБК. По его словам, 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с Путиным согласовал свой переход в компанию. При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций. «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании.

Собеседник РБК при этом допускал, что переход Кудрина может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты (полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли).

В конце сентября в «Яндекс» перешел многолетний сотрудник Кудрина Павел Демидов, который занимал пост директора департамента внешних коммуникаций Счетной палаты. Он стал новым руководителем GR (связи с госорганами) компании.

По данным источников РБК, на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков — его кандидатуру предложил сам Кудрин, отмечал собеседник.