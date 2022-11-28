Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний

Алексей Островский (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Смоленске решили отказаться от новогодних гуляний. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем телеграм-канале.

«В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации», — написал Островский.

Губернатор предложил отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новых украшений для новогоднего оформления, используя те, которые были закуплены в прошлые годы. «Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных», — указал глава региона.

В октябре власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Курской области и других регионов также отказались от массовых мероприятий и новогодних гуляний.

В Москве по итогам голосования на платформе «Активный гражданин» также был выбран более скромный формат празднования. В столице откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов. «Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих: по словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск. Опрос ВЦИОМа показал, что 74% россиян поддержат или поддерживают решение властей отменить новогодние мероприятия в этом году.