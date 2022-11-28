Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 16:00
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:48
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту Политика, 22:44
В ЕК назвали обязательное условие для отказа от нефти и газа из России Политика, 22:41
Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний Общество, 22:37
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:19
Криптокредитор BlockFi обратился в суд из-за угрозы банкротства Крипто, 22:04
Московское «Динамо» второй раз за пять дней проиграло минскому в КХЛ Спорт, 22:02
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Зарубежные держатели евробондов НЛМК не смогли получить выплаты по купону Инвестиции, 22:01
ООН назвала сроки отправки судна с российскими удобрениями из Нидерландов Политика, 22:01
Португалия — Уругвай. Шанс для Роналду вывести свою сборную в плей-офф ЧМ Спорт, 22:00
В Белоруссии будут судить нобелевского лауреата Беляцкого и центр «Весна» Политика, 21:55
Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ Спорт, 21:51
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 21:51
Посольство заявило, что с декабря Сейшелы не потребуют ковид-справки Общество, 21:45
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний

Алексей Островский
Алексей Островский (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Смоленске решили отказаться от новогодних гуляний. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем телеграм-канале.

«В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации», — написал Островский.

Губернатор предложил отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новых украшений для новогоднего оформления, используя те, которые были закуплены в прошлые годы. «Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных», — указал глава региона.

В октябре власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Курской области и других регионов также отказались от массовых мероприятий и новогодних гуляний. 

В Москве по итогам голосования на платформе «Активный гражданин» также был выбран более скромный формат празднования. В столице откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов. «Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — отметил мэр столицы Сергей Собянин. 

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих: по словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск. Опрос ВЦИОМа показал, что 74% россиян поддержат или поддерживают решение властей отменить новогодние мероприятия в этом году. 

Читайте на РБК Pro
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Вы учите английский для работы, но пока все впустую. Как это исправить
«Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo
Теги
Новый год Смоленск Александр Островский
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Москве украсят улицы, но откажутся от салютов и концертов на Новый год
Общество
Во Владивостоке отменили праздничную программу и новогодний концерт
Общество
Более 90% россиян высказались против отказа от новогодних елок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter