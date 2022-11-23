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Война санкций ,  
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Bloomberg заявил о «крахе» платежной системы «Мир»

Bloomberg: платежная система «Мир» потерпела крах после угроз санкций со стороны США
Как указали аналитики агентства, после угроз санкций со стороны США, большинство иностранных государств прекратили сотрудничество с российской платежной системой, что может свидетельствовать о ее «крахе»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Аналитики Bloomberg сочли сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попыток России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях «финансовой изоляции».

В частности, собеседники Bloomberg указали, что в Банке России были удивлены отказом «дружественных» государств от сотрудничества с «Миром». В настоящее время, по данным агентства, ЦБ ищет другую альтернативу этой системе.

«Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам», — объяснил ситуацию Виктор Достов, президент российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. По его словам, в сложившихся обстоятельствах россияне вынуждены использовать «частичные решения» за рубежом, поскольку им стал недоступен как «Мир», так и зарубежные платежные системы.

В середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. Первыми после заявления Минфина США перестали принимать турецкие частные банки Isbank и Denizbank, затем такое же решение приняли казахстанский Халык Банк, вьетнамский BIDV, а также узбекистанская платежная система UZCARD, в сети которой работали и карты «Мир».

Позже, в конце сентября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США могут ввести санкции против всей платежной системы «Мир». Это будет означать, что под угрозой ограничений напрямую окажутся все финансовые институты, продолжающие работать с российскими картами.

Ранее карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. После заявления Минфина США их список исчез с сайта платежной системы.

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Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014 году, после санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также для получения пенсий и пособий. По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходится 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Карты «Мир» НСПК Bloomberg Банк России санкции
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