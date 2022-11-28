При обстреле в Новой Каховке погибла женщина

Администрация Новой Каховки сообщила о гибели женщины и ранении мужчины при обстреле

В Новой Каховке Херсонской области при обстреле погибла женщина и пострадал мужчина, сообщается в телеграм-канале администрации.

Центр Новой Каховки подвергся обстрелу вечером 27 ноября, указано в сообщении. «Мины попали в девятиэтажный дом, линии электропередачи. Повреждено несколько пятиэтажных домов. Одна из мин повредила дорожное покрытие на улице Горького», — рассказали в администрации.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам, после присоединения Херсонской области к России они участились. В связи с этим в середине октября областные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра; впоследствии ее зону расширили до 15 км по обе стороны реки.

Минобороны 9 ноября сообщило о решении отвести войска из Херсона и перебросить на левый берег — командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно».

12 ноября из 15-километровой зоны выехала администрация Каховского района Херсонской области. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город и переместились в безопасные места. В администрации сообщили, что после отвода российских войск из правобережной части Херсонской области «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной», из-за обстрелов отключились интернет и мобильная связь.