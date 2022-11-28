При обстреле в Новой Каховке погибла женщина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
У «Матч ТВ» и «Телеспорта» возник конфликт вокруг прав на матчи сборной Спорт, 10:36
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на новостройки Недвижимость, 10:27
Цена нефти Brent впервые с января упала ниже $81 за баррель Инвестиции, 10:25
Рекордный ввод жилья: как льготная ипотека влияет на объемы строительства Национальные проекты, 10:24
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10:21
При обстреле в Новой Каховке погибла женщина Политика, 10:18
Власти Энергодара назвали фейком сообщения об уходе России с ЗАЭС Политика, 10:09
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
При крушении вертолета в Монако погиб создатель Forex Club Вячеслав Таран Общество, 10:07
«Скидка на конструкторы 50%»: за что сотрудники Lego любят свою компанию Pro, 10:04
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 09:58
FT сообщила о тупике в обсуждении потолка цен на нефть в ЕС из-за Польши Политика, 09:56
Совладелец российского Starbucks вышел из сети ресторанов суши «Тодасё» Бизнес, 09:44
Aurus объявил о запуске серийного производства кроссоверов Komendant Авто, 09:43
Истекает срок уплаты налога на имущество. Что будет, если не заплатить Недвижимость, 09:41
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле в Новой Каховке погибла женщина

Администрация Новой Каховки сообщила о гибели женщины и ранении мужчины при обстреле

В Новой Каховке Херсонской области при обстреле погибла женщина и пострадал мужчина, сообщается в телеграм-канале администрации.

Центр Новой Каховки подвергся обстрелу вечером 27 ноября, указано в сообщении. «Мины попали в девятиэтажный дом, линии электропередачи. Повреждено несколько пятиэтажных домов. Одна из мин повредила дорожное покрытие на улице Горького», — рассказали в администрации.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам, после присоединения Херсонской области к России они участились. В связи с этим в середине октября областные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра; впоследствии ее зону расширили до 15 км по обе стороны реки.

Минобороны 9 ноября сообщило о решении отвести войска из Херсона и перебросить на левый берег — командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно».

12 ноября из 15-километровой зоны выехала администрация Каховского района Херсонской области. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город и переместились в безопасные места. В администрации сообщили, что после отвода российских войск из правобережной части Херсонской области «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной», из-за обстрелов отключились интернет и мобильная связь.

Читайте на РБК Pro
Фото: Getty Images Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Три принципа, которые принесут посту компании миллионы просмотров
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Расслабляющая йога после рабочего дня: видеотренировка
Посетители на фоне иммерсивной художественной инсталляции, которая впоследствии была преобразована в NFT Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX
Фото: Wikimedia Commons Создатель Jira и Trello: «Успешные люди часто чувствуют себя обманщиками»
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist
Теги
Новая Каховка Херсонская область обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах Новой Каховки
Политика
Власти Новой Каховки покинули город
Политика
Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС из-за обстрелов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter