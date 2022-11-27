Арахамия раскритиковал работу «пунктов несокрушимости» в Киеве

Глава фракции «Слуга Народо» заявил, что в Киеве не работают 20% «пунктов нескорушимости»

В Киеве 20% «пунктов несокрушимости» — помещений, где жители могут согреться, — оказались в нерабочем состоянии. Об этом заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, его слова приводит агентство УНИАН.

За день представители партии провели инспекции в 530 пунктах.

«Мне как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что когда мы ездили и общались, то где-то 20% этих «пунктов несокрушимости» вообще были закрыты, там никого нет», — рассказал Арахамия.

В остальных пунктах обнаружились проблемы с работой генераторов, интернетом, питьевой водой. Сейчас ведется работа по обеспечению их всем необходимым, добавил Арахамия.

Ранее о плохой работе «пунктов несокрушимости» говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности он обвинил в недостаточно качественной работе мэрию Киева и главу города Виталия Кличко. Жалобы есть и в других городах, отметил президент.

Всего, по словам Зеленского, в стране уже открыто более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. Зеленский поручил создать их в конце ноября.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

После ракетных ударов 23 ноября у большинства украинцев пропал свет. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составляет 30%.