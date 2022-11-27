Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Псковский губернатор заявил о выдаче паспортов ЕС жителям региона Политика, 02:00
Умерла исполнительница песни «Flashdance… What a Feeling» Айрин Кара Общество, 01:51
В Хмельницком демонтировали памятник танку Т-34 Политика, 01:38
Арахамия раскритиковал работу «пунктов несокрушимости» в Киеве Политика, 01:15
Киев заявил о планах отправить 60 судов в рамках своей зерновой программы Политика, 00:50
Захарова обвинила лидеров стран Европы в энергетическом кризисе Политика, 00:38
Псковский губернатор заявил о попытках БПЛА НАТО нарушить границу Политика, 00:23
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
В китайском Синцзяне ослабят карантинные ограничения после протестов Общество, 00:06
Сборная Франции сняла проклятие. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 00:05
Сборная Аргентины победила Мексику на чемпионате мира Спорт, 00:00
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 26 ноя, 23:59
Чернышенко поручил подготовить программу субсидий для речного транспорта Экономика, 26 ноя, 23:45
Минобороны заявило о разработке США патогенов на Украине Политика, 26 ноя, 23:29
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 26 ноя, 23:15
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Арахамия раскритиковал работу «пунктов несокрушимости» в Киеве

Глава фракции «Слуга Народо» заявил, что в Киеве не работают 20% «пунктов нескорушимости»

В Киеве 20% «пунктов несокрушимости» — помещений, где жители могут согреться, — оказались в нерабочем состоянии. Об этом заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, его слова приводит агентство УНИАН.

За день представители партии провели инспекции в 530 пунктах.

«Мне как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что когда мы ездили и общались, то где-то 20% этих «пунктов несокрушимости» вообще были закрыты, там никого нет», — рассказал Арахамия.

В остальных пунктах обнаружились проблемы с работой генераторов, интернетом, питьевой водой. Сейчас ведется работа по обеспечению их всем необходимым, добавил Арахамия.

Ранее о плохой работе «пунктов несокрушимости» говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности он обвинил в недостаточно качественной работе мэрию Киева и главу города Виталия Кличко. Жалобы есть и в других городах, отметил президент.

Всего, по словам Зеленского, в стране уже открыто более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. Зеленский поручил создать их в конце ноября. 

Читайте на РБК Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад
Почему «Сбермаркету» и Ozon не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов
Как McDonald’s и «ВкусВилл» смогли выстроить узнаваемый образ на рынке
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters От чего будет зависеть цена на нефть в 2023 году
Фото: Алексей Зотов / ТАСС ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска
Фото: Francois Nel / Getty Images Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Фото: Mario Anzuoni / Reuters «Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

После ракетных ударов 23 ноября у большинства украинцев пропал свет. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составляет 30%.

Теги
Давид Арахамия Украина Киев Владимир Зеленский дефицит электроэнергии Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Киев заявил о планах отправить 60 судов в рамках своей зерновой программы
Политика
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света
Политика
Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света и тепла
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter