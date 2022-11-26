Путин наградил экс-главу херсонского правительства орденом Мужества

Сергей Елисеев (Фото: Администрация Херсонской области)

Президент России Владимир Путин наградил экс-главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева Орденом Мужества, сообщила региональная администрация в телеграм-канале.

Елисеев получил орден «за налаживание процессов интеграции нового региона в состав Российской Федерации и успешное проведение референдума», — сказано в сообщении. Референдум по вопросу о присоединении к России прошел в регионе в конце сентября, в поддержку решения, по официальным данным, высказались 87,05% голосовавших.

Соответствующий президентский указ на портале правовой информации и на сайте Кремля пока не опубликован.

Орден Мужества был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Елисеев стал главой правительства Херсонской области в начале июля 2022 года. До этого он был первым вице-премьером Калининградской области. До работы в калининградском правительстве в 2014–2016 годах Елисеев был помощником и заместителем главы Вологды, а с 1993-го по 2005-й проходил службу в органах ФСБ.

Накануне в администрации области заявили, что «командировка» Елисеева в регион завершилась. Он вернулся в Калининградскую область, где занял свой предыдущий пост. Правительство Херсонской области вместо него возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Минобороны отчиталось о взятии Херсонской области под контроль 15 марта. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу решил отвести российские силы с правого берега Днепра, где находится Херсон, после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Тот счел, что оборона берега бесперспективна. Переброску войск завершили 11 ноября. Временной столицей региона стал город Геническ примерно в 200 км от Херсона.