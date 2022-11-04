Путин наградил орденом Мужества убитого замглавы Бердянска

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Олега и Людмилу Бойко — замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и его жену, возглавлявшую городскую избирательную комиссию, которые были убиты в середине сентября у своего дома. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что супруги Бойко награждены посмертно «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Орден Мужества был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Супруги Бойко были застрелены в Бердянске (Запорожская область) возле своего дома 16 сентября. Среди версий убийства, которые рассматривало следствие, — атака профессиональной диверсионно-разведывательной группы и заказное убийство, исполнителем которого стал сторонник киевского режима из числа местных жителей.

Тем же указом Путин наградил 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую бригаду морской пехоты орденом Жукова.