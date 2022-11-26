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Маск назвал условие для создания собственного смартфона

Маск пообещал создать свой смартфон, если Apple и Google удалят приложение Twitter

Владелец Twitter Илон Маск пообещал создать собственный смартфон, если приложение соцсети станет недоступным для скачивания в магазинах Apple и Google.

Так он ответил на публикацию телеведущей Лиз Уилер с соответствующим предложением. «Половина страны с радостью избавилась бы от предвзятых, шпионящих iPhone и Android. Человек строит ракеты [летающие] на Марс, [создать] глупый маленький смартфон должно быть легко, не так ли?», — написала она.

«Я, конечно, надеюсь, что до этого (удаления приложения из App Store и Google Play. — РБК) не дойдет, но, да, если нет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон», — заявил Маск.

Илон Маск приобрел Twitter в конце октября за $44 млрд. Он распустил совет директоров и лично возглавил социальную сеть. После этого из компании уволили половину сотрудников, в том числе членов руководства организации. 22 ноября Маск заявил, что больше не планирует сокращать штат и хочет нанять больше инженеров.

Также Маск восстановил заблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и пообещал «амнистировать» другие добавленные в бан страницы, «при условии, что они не нарушали закон» и не распространяли «вопиющий» спам.

Кроме того, бизнесмен говорил, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные аудио- и видеозвонки между аккаунтами, сообщал портал The Verge со ссылкой на запись встречи Маска с сотрудниками.

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Теги
Илон Маск смартфон Apple Android Twitter
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Ваш доход
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0%
Подробнее
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