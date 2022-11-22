The Verge узнал о планах Маска ввести в Twitter шифрование переписок

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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные аудио- и видеозвонки между аккаунтами. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на запись встречи Маска с сотрудниками соцсети.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, не беспокоясь об утечке данных в Twitter, из-за которой все их личные сообщения попадают в интернет, или о том, что, возможно, кто-то в Twitter может прослушивать личные сообщения», — заявил Маск, отметив, что подобное «не круто, и это случалось уже несколько раз».

The Verge уточняет, что в 2018 году Twitter предупреждал, что личные сообщения между компаниями и их клиентами были доступны посторонним лицам больше года.

Илон Маск приобрел Twitter в конце октября за $44 млрд. Он распустил совет директоров и лично возглавил социальную сеть. После этого из компании уволили половину сотрудников, в том числе членов руководства организации.

22 ноября Маск заявил, что больше не планирует сокращать штат и хочет нанять больше инженеров. По данным The Verge, Маск также хочет набрать сотрудников в отдел продаж на фоне сокращений в подразделении. Ранее он уволил руководителя отдела маркетинга Робин Уилер и главу отдела партнерских программ Мэгги Саневик.