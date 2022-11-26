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Пентагон сообщил о ракетном обстреле близ базы США в Сирии

Пентагон сообщил о ракетном обстреле близ базы США в Сирии

База США в Аль-Шаддади, Сирия, подверглась ракетному обстрелу вечером 25 ноября, пострадавших и повреждения нет, сообщает центральное командование Пентагона.

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддади, Сирия. <...> В результате атаки никто не пострадал и не нанес ущерба базе или имуществу коалиции», — говорится в сообщении.

«Сирийские демократические силы» (СДС) посетили место происхождения ракеты и обнаружили третью незапущенную ракету, рассказали в ведомстве. Представитель центрального командования Джо Буччино заявил, что подобные атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население, а также подрывают стабильность и безопасность Сирии и региона.

Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещена в России), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». Американские базы неоднократно подвергались атакам.

22 ноября представитель курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) заявил АFP об ударе турецкого беспилотника по совместной базе международной коалиции во главе с США, которая расположена в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Погибли два курдских бойца, о жертвах среди членов международной коалиции не сообщалось. 

За два дня до этого Турция начала операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Этому предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и десятки пострадали. Анкара возложила ответственность за произошедшее на РПК, курды причастность к этому отрицают.

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В США говорили, что операция Турции ставит под угрозу суверенитет Ирака и угрожает безопасности американцев, которые ведут борьбу с террористами.

Теги
Сирия обстрел база США
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