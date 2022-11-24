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Политика ,  
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США заявили об угрозе американцам в Сирии из-за операции Турции

Пентагон призвал к деэскалации после ударов Турции на севере Сирии
Курдские подразделения в Сирии ранее обвинили Турцию в атаке на совместную с международной коалицией базу на севере Сирии
Фото: Gokhan Sahin / Getty Images
Фото: Gokhan Sahin / Getty Images

Авиаудары в рамках операции Турции стали угрозой для суверенитета Ирака и угрожали безопасности американцев, которые ведут борьбу с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в Сирии, заявили в Пентагоне.

Там призвали к немедленной деэскалации ради сосредоточенности на миссии по разгрому ИГ, а также для сохранения жизней тех, кто работает над этим.

«Призывая к деэскалации, мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня», — заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

22 ноября представитель курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) заявил АFP об ударе турецкого беспилотника по совместной базе международной коалиции во главе с США, которая расположена в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Погибли два курдских бойца, о жертвах среди членов международной коалиции не сообщалось.

До этого, 20 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Этому предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и десятки пострадали. Анкара возложила ответственность за произошедшее на РПК и заявила, что операция нацелена на предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

Эрдоган указывал, что Россия и США, по его утверждению, не выполнили обязательства по созданию безопасной зоны у южных границ Турции в Сирии. В частности, он напомнил о соглашении с Москвой, которая, по его словам, должна была «убрать террористов» оттуда. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали», — указывал турецкий лидер.

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Комментируя высказывания Эрдогана, в Кремле заявили, что в позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии нюансы, а также разногласия, но партнерские отношения двух стран позволяют открыто и конструктивно их обсуждать.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Турция Сирия Операция Пентагон
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