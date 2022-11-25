Путин заявил, что разделяет боль матерей от потери сыновей в спецоперации на Украине

Путин заявил, что разделяет боль матерей от потери сыновей в спецоперации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российское руководство разделяет боль женщин, дети которых погибли при выполнении задач специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии Дня матери он встретился с матерями военнослужащих.

«Я лично, все руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка», — сказал Путин.

Власти сделают все, чтобы женщины чувствовали поддержку и «не чувствовали себя забытыми», заверил президент.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. Сначала в ней участвовали только контрактники, но 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация охватит 300 тыс. человек.

В тот же день Шойгу последний раз называл потери России в военных действиях на Украине: по версии Минобороны, погибли 5937 человек.

28 октября Шойгу доложил президенту об окончании частичной мобилизации. 4 ноября Путин сообщил, что в стране было мобилизовано 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. «находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи». Власти нескольких регионов (Красноярского края, Санкт-Петербурга и других) сообщали о гибели мобилизованных в зоне боевых действий.