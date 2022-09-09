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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о скором взятии «Ахматом» под контроль Соледара в ДНР

Соледар находится приблизительно в 30 км от границы с ЛНР и 100 км от Донецка, менее чем в 20 км к северу от Бахмута. Два дня назад Минобороны России сообщило о взятии села Кодема, которое находится на 20 км южнее Бахмута
Фото: EPA / STR / ТАСС
Фото: EPA / STR / ТАСС

Чеченский спецназ «Ахмат» и другие войска готовятся взять под полный контроль город Соледар на севере ДНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — отметил он.

По словам Кадырова, у украинских военных «наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность» перед российскими силами.

Соледар находится севернее Бахмута (Артемовска), примерно в 100 км от Донецка и приблизительно в 30 км от границы с ЛНР.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
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7 сентября Минобороны России сообщило об «освобождении» села Кодема в ДНР. Оно находится к югу от Бахмута (Артемовска). По данным штаба территориальной обороны ДНР, на 8 сентября «освобождены» 277 населенных пунктов республики. Под контролем российских сил находится около 60% территории ДНР.

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Рамзан Кадыров ДНР "Ахмат" Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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