Кадыров заявил о скором взятии «Ахматом» под контроль Соледара в ДНР
Чеченский спецназ «Ахмат» и другие войска готовятся взять под полный контроль город Соледар на севере ДНР, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — отметил он.
По словам Кадырова, у украинских военных «наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность» перед российскими силами.
Соледар находится севернее Бахмута (Артемовска), примерно в 100 км от Донецка и приблизительно в 30 км от границы с ЛНР.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
7 сентября Минобороны России сообщило об «освобождении» села Кодема в ДНР. Оно находится к югу от Бахмута (Артемовска). По данным штаба территориальной обороны ДНР, на 8 сентября «освобождены» 277 населенных пунктов республики. Под контролем российских сил находится около 60% территории ДНР.