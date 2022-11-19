Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении по всей линии фронта и боях за Бахмут

Пушилин заявил о продвижении по всей линии фронта и боях за Бахмут

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска начали продвижение по всей линии фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал он в видеообращении.

Однако, по словам Пушилина, это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов». «Но тем не менее в Артемовске (Украина называет город Бахмутом. — РБК) дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — сказал Пушилин.

12 сентября Пушилин заявил, что российские войска «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции».

О том, что ВСУ стали покидать Бахмут, власти говорили еще в середине октября. Тогда представители ЛНР сказали, что войска готовятся войти в город.