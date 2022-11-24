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Военная операция на Украине ,  
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Рогов объяснил звуки взрывов в Мелитополе работой ПВО

Рогов: звуки взрывов в Мелитополе были слышны из-за работы ПВО
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мелитополе вечером были слышны взрывы, которые произошли в результате работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Российские войска взяли под контроль Мелитополь спустя два дня после начала военной операции на Украине. Город за время боевых действий неоднократно подвергался ракетным атакам, там произошло несколько терактов.

Так, 15 ноября Рогов сообщал о взрыве в Мелитополе, произошедшем у жилого многоквартирного дома. Взорвалось самодельное устройство, были повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. В результате пострадал один человек, который выходил из подъезда, его срочно доставили в больницу и прооперировали. Позже Рогов уточнил, что пострадавший — местный чиновник Дмитрий Трухин.

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам прошедших в конце сентября референдумов. Столицей региона временно стал Мелитополь, поскольку областной центр — Запорожье — остается под контролем Киева, уточнял Рогов.

Теги
Владимир Рогов Мелитополь ПВО взрыв Запорожская область
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