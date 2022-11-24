Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине

Александр Лукашенко (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Решение о расстреле российских военнослужащих на Украине было принято под влиянием США для эскалации конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент интервью опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту.

«Что решала казнь российских ребят? <...> Они (власти Украины. — РБК) делают все для эскалации, это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии говорил о видеозаписи, которая стала распространяться в социальных сетях 18 ноября. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

В российском Минобороны назвали случившееся «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (пункты «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). Эта часть статьи предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы. В Кремле пообещали найти виновных и наказать их, а также привлечь международные организации.

Украинская Генеральная прокуратура в ответ обвинила российских военных в «имитации сдачи в плен». В ООН после публикации видео призвала все стороны конфликта провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что начало изучать видео.