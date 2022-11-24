Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Один человек пострадал при стрельбе на севере Москвы Общество, 00:10
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Супергол Ришарлисона помог Бразилии победить Сербию на старте ЧМ Спорт, 00:04
Эксперты назвали районы Москвы, где в 2022 дешевели элитные новостройки Недвижимость, 00:03
Новогодние праздники 2023. Сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Life, 00:02
Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга Технологии и медиа, 00:00
В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день Политика, 24 ноя, 23:39
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 24 ноя, 23:28
Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки Политика, 24 ноя, 23:19
Силуанов допустил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13% Экономика, 24 ноя, 23:16
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине Политика, 24 ноя, 23:12
Меркель заявила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста Политика, 24 ноя, 23:10
Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии Политика, 24 ноя, 22:59
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 24 ноя, 22:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Решение о расстреле российских военнослужащих на Украине было принято под влиянием США для эскалации конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент интервью опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту.

«Что решала казнь российских ребят? <...> Они (власти Украины. — РБК) делают все для эскалации, это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии говорил о видеозаписи, которая стала распространяться в социальных сетях 18 ноября. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

В российском Минобороны назвали случившееся «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (пункты «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). Эта часть статьи предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы. В Кремле пообещали найти виновных и наказать их, а также привлечь международные организации. 

Украинская Генеральная прокуратура в ответ обвинила российских военных в «имитации сдачи в плен». В ООН  после публикации видео призвала все стороны конфликта провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что начало изучать видео.

Теги
Александр Лукашенко США Украина расстрел
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Глава Красного Креста назвал ужасным видео с расстрелом военнопленных
Политика
Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом военных
Политика
На Украине завели дело против расстрелянных российских военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter