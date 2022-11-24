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Военная операция на Украине ,  
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МККК выразил готовность посредничества в обмене пленными России и Украины

МККК заявил о готовности стать посредником при обмене пленными между Россией и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов стать посредником при обмене пленными между Россией и Украиной, если Москва и Киев выразят такое желание. Об этом «Известиям» сообщил директор организации Роберт Мардини.

По словам Мардини, сотрудники МККК «не играли никакой роли» в предыдущих раундах обмена военнопленными. Летом организация сообщала, что выступала нейтральным посредником при выходе украинских военных с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в координации со сторонами конфликта.

Глава МККК заявил, что настаивает на предоставлении организации доступа ко всем военнопленным, вне зависимости от места их содержания. Мардини также указал на важность передачи сведений об их нахождении военнопленных из национальных справочных бюро России и Украины в Центральное агентство по розыску МККК, «чтобы близкие были своевременно проинформированы».

Как рассказала РБК руководитель российской секции бюро Анастасия Кушлейко, оно получило более 5 тыс. заявок на поиск людей, пропавших с начала российской военной операции. Сейчас в базе бюро по украинскому конфликту фигурирует порядка 15 тыс. человек, «это как те люди, которых ищут, так и те, которые ищут». В бюро сообщили, что МККК до сих пор не имеет доступа к тысячам военнопленных по обе стороны конфликта, а он необходим, чтобы оценить условия содержания, обращения на предмет соответствия Женевским конвенциям и их нужды.

С начала боевых действий 24 февраля Россия и Украина провели несколько раундов обмена пленными. Последний состоялся накануне, 23 ноября. По данным Минобороны, в Россию вернулись 35 военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность». Киев получил 36 человек — 35 военных и одного гражданского.

Теги
МККК Международный Красный Крест обмен пленными военнопленные
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