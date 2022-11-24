На востоке Украины объявили воздушную тревогу

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В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает «Страна». Позже местные власти сообщили об отмене тревоги в Черкасской и Полтавской областях.

Сигналы тревоги звучат регулярно с 10 октября, — в этот день российские силы начали наносить удары «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», пояснило Минобороны России. По оценке украинского Минэнерго, к середине ноября было повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Местные власти сообщают о взрывах, попаданиях в критически важные объекты и работе ПВО. По всей стране происходят аварийные отключения электричества.

23 ноября Минэнерго Украины заявило об отключении электроэнергии в большинстве регионов. Проблемы с подачей электроэнергии вызвали перебои в тепло- и водоснабжении. В офисе украинского президента назвали ситуацию с энергоснабжением критической.

После ударов на трех атомных электростанциях Украины — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской автоматически отключили энергоблоки. Как сообщил «Энергоатом», энергоблоки работают «в проектном режиме, без генерации в энергосистему».

На утро 24 ноября на Украине работало только 44% базовых станций мобильных операторов, сообщил представитель Службы специальной связи и защиты информации Владимир Кондрашов, передает «Страна».