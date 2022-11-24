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Мишустин увидел риски повреждения инфраструктуры в новых регионах России

Премьер-министр Мишустин: в новых регионах сохраняются риски повреждения инфраструктуры
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация с подготовкой к зиме в новых регионах России сложная, есть риски повреждения инфраструктуры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма выступления премьера опубликована на сайте кабмина.

«Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы, но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры», — сказал премьер-министр.

Подготовка к наступлению зимнего сезона в этих регионах должна быть продолжена до тех пор, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия, особенно это касается «жилищного хозяйства и социальных учреждений», подчеркнул Мишустин.

Во всех российских регионах нужно уделить «пристальное внимание» оснащению критически важных объектов инфраструктуры автономными резервными источниками питания. «Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок — от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей», — указал премьер. Он также попросил глав субъектов держать на личном контроле ситуацию с задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, если такие долги в регионах есть.

В конце сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, в том числе сформированные там военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к России: 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% — в ЛНР, 87,05% — на Херсонщине и 93,11% — в Запорожской области высказались «за». После референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры с главами этих территорий о присоединении к России на правах новых субъектов, а Госдума и Совфед ратифицировали эти документы.

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Украина прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы считает незаконными и неоднократно заявляла о намерении вернуть утраченные территории. Совет нацбезопасности Украины решил отказаться от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие это решение Совбеза, но позже назвал условия для возобновления переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Путин же говорил, что жители республик Донбасса и двух областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет» и «не предаст».

Теги
Персоны
Михаил Мишустин инфраструктура риск ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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