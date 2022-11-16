Глава «Автодора»: в присоединенных регионах за год восстановят 530 км дорог

«Автодор» пообещал восстановить в новых регионах 530 км дорог за год

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В присоединенных к России регионах восстановят 530 км дорог за год. Об этом рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, выступая на форуме «Транспортная неделя», передает корреспондент РБК.

«В этом году мы там восстановим 530 км дорог. И в наших планах развитие новых трасс, в том числе присоединение [к существующим трассам]», — отметил Петушенко.

Глава «Автодора» также добавил, что восстановление дорог — это первое, что нужно осуществить в области строительства в этих регионах.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, участники голосования поддержали присоединение к России. В Кремле состоялось подписание договоров о присоединении к России. Украина не признала российский статус регионов.

В речи перед подписанием договоров президент России Владимир Путин пообещал восстановить на «освобожденных территориях» социальную инфраструктуру, жилье и промышленность.

Работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже идет. Российские регионы взяли шефство над районами и городами республик и Запорожской области, чтобы помочь им в данной работе. Активно ведется строительство в Мариуполе.