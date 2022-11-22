Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
МИД Румынии выразил послу Венгрии «неодобрение» из-за шарфа Орбана Политика, 08:23
Каких товаров из Китая Россия стала закупать больше в 2022 году Экономика, 08:20
Премьер Косово отложил штрафы за сербские номера по просьбе США Политика, 08:16
Пентагон ускорил закупку оружия из-за истощения запасов поставками Киеву Политика, 08:13
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 08:05
Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS Политика, 08:01
Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной от военкома Общество, 07:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 07:38
В Совфеде увидели у генсека НАТО риторику «больше смертей ради мира» Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:12
Познакомьтесь с Розалией. На ее концерты ходят Дэвид Бэкхем и Белла Хадид Life, 07:01
ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим Экономика, 07:00
Поставки нефти из России в Северную Европу снизились на 90% с февраля Бизнес, 06:53
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS

Власти ЛНР: два дома в Алчевске разрушены после ударов из HIMARS

В результате обстрела города Алчевска полностью разрушены два жилых дома, еще пять получили повреждения. Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрела погибли два мирных жителя и один получил ранения, разрушено два и повреждено пять жилых домов», — говорится в сообщении.

Как передают в СЦКК, обстрел велся из РСЗО HIMARS.

В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль российскими силами всей территории ЛНР. 30 сентября по итогам референдумов регион вошел в состав России.

Алчевск находится на западе региона. По данным на 2019 год, население города составляло более 107 тыс. человек. В начале августа в Алчевске обстрелу подвергся многоквартирный дом. Тогда погиб один человек, еще девять получили ранения.

Теги
ЛНР РСЗО «HIMARS» обстрел ВСУ Украина Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Макеевке из-за обстрела Украины загорелись цистерны с топливом
Политика
ВС России уничтожили гаубицы, обстреливавшие Белгородскую область
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter