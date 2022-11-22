Власти ЛНР: два дома в Алчевске разрушены после ударов из HIMARS

Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS

В результате обстрела города Алчевска полностью разрушены два жилых дома, еще пять получили повреждения. Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрела погибли два мирных жителя и один получил ранения, разрушено два и повреждено пять жилых домов», — говорится в сообщении.

Как передают в СЦКК, обстрел велся из РСЗО HIMARS.

В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль российскими силами всей территории ЛНР. 30 сентября по итогам референдумов регион вошел в состав России.

Алчевск находится на западе региона. По данным на 2019 год, население города составляло более 107 тыс. человек. В начале августа в Алчевске обстрелу подвергся многоквартирный дом. Тогда погиб один человек, еще девять получили ранения.