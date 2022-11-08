Турция начала переговоры с возможными поставщиками газа для проекта хаба

В отличие от Европы, где много газовых хабов, но мало ресурсов, Турция будет поставлять через этот терминал топливо из многих стран и устанавливать «гораздо более конкурентоспособную цену», пообещал глава турецкого Минэнерго

Фатих Донмез (Фото: Министерство энергетики Турции / Global Look Press)

Турция начала переговоры с потенциальными поставщиками, речь идет о проекте топливного хаба. На эту тему власти намерены провести серию встреч в январе—феврале, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

«Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе—феврале провести конференцию, обсудить наши возможности», — пояснил Донмез.

«Когда мы смотрим на множество хабов в Европе, во многих странах, где не так много ресурсов, как у нас, они на самом деле пытаются управлять этими хабами, центрами, с ограниченным количеством ресурсов. Мы будем поставлять ресурсы из многих стран, и мы установим гораздо более выгодную, гораздо более конкурентоспособную цену», — подчеркнул Донмез.

Путин объяснил выбор Турции как газового хаба сложностью работы с Европой Бизнес

Президент России Владимир Путин 12 октября выступил с предложением о создании в Турции «крупнейшего газового хаба» для поставок в Европу. На следующий день эту идею поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заявил, что стороны поручили профильным ведомствам начать предварительную проработку проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока «стройного понимания», как будет организован турецкий хаб, нет.

Путин объяснил, что Россия выбрала Турцию в качестве перевалочного пункта для поставок газа в Европу, так как работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Он отметил, что с Турцией работать проще, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган — «человек слова».