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Захарова раскритиковала украинского дипломата за оскорбительный жест

Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН Кислицу за фото со средним пальцем
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Украинские власти «идут на дно», написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала фото постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, на котором он показал средний палец.

«Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — заявила Захарова.

Кислица после прошедшего 23 ноября срочного заседания Совета Безопасности ООН опубликовал в своем Twitter фото, на котором он, одетый в футболку с оскорбительным посланием в адрес президента России Владимира Путина, показывает средний палец. В описании снимка дипломат написал, что слушать российских представителей в СБ ООН — это «одна из самых ужасных обязанностей». По его словам, последние удары по Украине не оставили ему «дипломатичных вариантов».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил жест Кислицы. «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — заявил он.

23 ноября украинские власти сообщили, что Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. «Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено», — сказали в Минэнерго Украины. Минобороны России 24 ноября подтвердило удар по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Украина после обстрелов запросила срочное заседание Совбеза ООН. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, пригласил экспертов международной организации посетить украинские объекты инфраструктуры, чтобы оценить повреждения. Постпред России Василий Небензя назвал российские удары по инфраструктурным объектам Украины «ответом на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией».

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