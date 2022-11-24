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Дипломат России при ООН осудил оскорбительный жест украинского дипломата

Постпред России при ООН Полянский осудил оскорбительный жест украинского дипломата Кислицы

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал фото главы украинской миссии Сергея Кислицы с оскорбительным посланием в адрес президента России Владимира Путина, передает «РИА Новости».

После заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло в ночь на 24 ноября по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, украинский постпред при ООН Кислица опубликовал в своем твиттере фото, на котором он, одетый в футболку с оскорбительным посланием в адрес Путина, показывает средний палец. В описании снимка дипломат написал, что слушать посланника российского президента в Совбезе ООН — это «одна из самых ужасных обязанностей». По его словам, удары по Украине не оставили ему «дипломатических возможностей».

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал его пост Полянский, передает «РИА Новости».

23 ноября украинские власти сообщили, что Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, в результате которого оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. Местные власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской областях. «Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено», — сообщило Минэнерго Украины.

Зеленский в связи с обстрелами запросил срочное заседание Совбеза ООН. Украинский президент, выступая по видеосвязи, пригласил экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры, чтобы оценить повреждения. Постпред России Владимир Небензя заявил, что российские удары по инфраструктурным объектам — «ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией».

Теги
Дмитрий Полянский
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