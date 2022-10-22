В Германии попросили €2,2 млрд на военную помощь Украине в 2023 году

Запланированную военную помощь Киеву на €697 млн в 2023 году главы МИД и Минобороны Германии считают недостаточной

Кристина Ламбрехт и Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок и немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт обратились к министру финансов страны Кристиану Линднеру с требованием выделить в 2023 году на военную поддержку Украине €2,2 млрд вместо запланированных €697 млн. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо двух министров.

В письме главы МИД и Минобороны Германии указывают, что только с таким бюджетом Берлин может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры».

Бербок и Ламбрехт хотят, чтобы выделяемый в следующем году объем военной помощи Киеву был увеличен при утверждении бюджета в середине ноября. Ранее запланированный бюджет, указывают они, сужает пространство для маневра «до минимума, который уже не является политически оправданным».

Этот год, по словам министров, показал, что нужна «максимальная гибкость», чтобы поддержать Украину в развитии «очень сложного военного потенциала».

Бербок ранее заявила, что Германия поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и чтобы развеять сомнения в надежности Берлина как партнера на международной арене. По ее словам, безопасность стран Балтии и Восточной Европы в целом — это безопасность Германии. Глава немецкого МИДа также пообещала защитить «каждый дюйм» территории альянса в чрезвычайной ситуации.

До конца минувшего февраля Германия отказывалась поставлять Киеву летальное оружие, однако после начала спецоперации России изменила свою позицию. При этом на Украине и в некоторых западных странах, в том числе в Польше, потом критиковали Берлин за недостаточную военную помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц отвергал эти претензии, говоря, что страна поставляет Украине такое оружие, какого нет на вооружении даже у немецкой армии.