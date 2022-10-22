В Германии попросили €2,2 млрд на военную помощь Украине в 2023 году

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Кириенко счел попытку ликвидировать Россию целью «войны стран НАТО» Политика, 13:43
На Украине стали использовать тепловозы из-за проблем с электроснабжением Политика, 13:38
Самолет с немецким бизнесменом пропал у берегов Коста Рики Общество, 13:34
Бывший футболист сборной Японии умер в 32 года Спорт, 13:22
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 13:14
Инфантино решил в корне поменять работу трансферного рынка Спорт, 13:05
Пять человек получили ранения при обстреле города в Белгородской области Политика, 12:51
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Динамо» в честь Яшина впервые в истории России сыграет в черной форме Спорт, 12:48
В Германии попросили €2,2 млрд на военную помощь Украине в 2023 году Политика, 12:43
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 12:29
Киев сравнил утренние удары с первыми днями массированной бомбардировки Политика, 12:27
Два россиянина вошли в топ-3 лучших бомбардиров сезона НХЛ Спорт, 12:23
В России зафиксировали минимум заболевших COVID-19 c конца июля Общество, 12:10
У банков возникли проблемы с проверкой заявок на мобилизационные каникулы Финансы, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии попросили €2,2 млрд на военную помощь Украине в 2023 году

Spiegel: министра финансов Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Запланированную военную помощь Киеву на €697 млн в 2023 году главы МИД и Минобороны Германии считают недостаточной
Кристина Ламбрехт и Анналена Бербок
Кристина Ламбрехт и Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок и немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт обратились к министру финансов страны Кристиану Линднеру с требованием выделить в 2023 году на военную поддержку Украине €2,2 млрд вместо запланированных €697 млн. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо двух министров.

В письме главы МИД и Минобороны Германии указывают, что только с таким бюджетом Берлин может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры».

Бербок и Ламбрехт хотят, чтобы выделяемый в следующем году объем военной помощи Киеву был увеличен при утверждении бюджета в середине ноября. Ранее запланированный бюджет, указывают они, сужает пространство для маневра «до минимума, который уже не является политически оправданным».

Этот год, по словам министров, показал, что нужна «максимальная гибкость», чтобы поддержать Украину в развитии «очень сложного военного потенциала».

Бербок ранее заявила, что Германия поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и чтобы развеять сомнения в надежности Берлина как партнера на международной арене. По ее словам, безопасность стран Балтии и Восточной Европы в целом — это безопасность Германии. Глава немецкого МИДа также пообещала защитить «каждый дюйм» территории альянса в чрезвычайной ситуации.

До конца минувшего февраля Германия отказывалась поставлять Киеву летальное оружие, однако после начала спецоперации России изменила свою позицию. При этом на Украине и в некоторых западных странах, в том числе в Польше, потом критиковали Берлин за недостаточную военную помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц отвергал эти претензии, говоря, что страна поставляет Украине такое оружие, какого нет на вооружении даже у немецкой армии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sergio Perez / Reuters Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Фото: Andrew Kelly / Reuters Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией КНР
Статьи
Pro
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Анналена Бербок Германия военная помощь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Главу службы кибербезопасности Германии уволили из-за связей с Россией
Политика
CBS News узнал о готовой зайти на Украину дивизии США в Европе
Политика
Сын Фридмана попросил снять с себя украинские санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter