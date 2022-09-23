Германия дополнительно отправила на Украину шесть зениток Gepard

ЗСУ Gepard (Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press)

Германия предоставила Украине еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Кроме этого Gepard Германия также передела 227-мм реактивную систему залпового огня M270 MARS.

Украина просит Германию поставить в страну танки Leopard. От США Киев требует у Вашингтона танки M1 Abrams. Однако, по словам американских чиновников, источников в конгрессе и собеседников с украинской стороны, представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой».

Как говорят опрошенные Politico эксперты, немецкие Leopard больше подходят для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками и требуют меньше топлива, чем Abrams. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники, а министр обороны Германии Кристин Ламбрехт рассказала о договоренности страны с партнерами по НАТО «не предпринимать таких действий в одностороннем порядке». Глава Минобороны отметила, что пока ни одна страна не поставила Украине боевые машины пехоты или боевые танки западного производства.

В начале сентября Die Welt написала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин попросил Германию о поставках новейших танков, но канцлер Олаф Шольц не дал на это согласие.