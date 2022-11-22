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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о просьбе сенаторов США передать Украине ударные беспилотники

WSJ: группа сенаторов США попросила Белый дом передать Украине ударные беспилотники
Grey Eagle
Grey Eagle (Фото: ga-asi.com)

Двухпартийная группа сенаторов США призвала администрацию президента США Джо Байдена передать Украине ударные беспилотники Grey Eagle. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, 16 сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором указали, что «долгосрочная выгода передачи Grey Eagle MQ-1C существенна» и поставки подобной техники могут изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Ранее газета сообщала об отказе Пентагона передать Киеву дроны из-за опасения эскалации. Администрация Байдена не стала поставлять на Украину Grey Eagle, несмотря на просьбы Киева и конгрессменов. Кроме того, в Вашингтоне высказали опасения, что технологии, использованные в дронах, могут быть украдены, если их собьют.

Отказ от поставок беспилотников на Украину последовал после того, как российское Минобороны 9 ноября объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, писала WSJ.

О том, что риск прямого конфликта между Россией и США существует, говорил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он объяснял подобную вероятность поставками вооружений. Дипломат обвинил США в нежелании искать выход из кризиса, а также в стремлении «вести войну до последнего украинца».

Grey Eagle — улучшенная версия беспилотника Predator. Продолжительность его полета может достигать 30 часов. Беспилотник может использоваться как для нанесения ударов, так и для разведки, также он может быть оснащен восемью ракетами класса «воздух — поверхность» Hellfire.

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В июле WSJ сообщала об опасениях Белого дома по поводу того, что Россия может получить передовые технологии, использованные в создании Grey Eagle. Еще одной причиной, по которой США затянули поставку, стала необходимость обучения украинских военных управлять беспилотниками. Ранее США поставляли на Украину дроны-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, сообщал Reuters.

Теги
The Wall Street Journal дроны Украина США
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