WSJ назвала причины нежелания США продать Украине дроны Grey Eagle

США опасаются, что Россия может получить передовые технологии беспилотника Grey Eagle. Его предельная высота полета — 8 км, он может быть вооружен восемью ракетами Hellfire. Reuters писал, что против выступили в Пентагоне

Gray Eagle ER (Фото: AP)

Белый дом воздерживается от продажи Украине запрошенных дронов большой дальности MQ-1 °C Grey Eagle из-за риска попадания передовых технологий в распоряжение российских сил. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Эта причина стала одной из нескольких, по которым сделка по Grey Eagle пока не была одобрена властями США. Еще одной причиной стала необходимость обучения украинских военных управлению дронами, пишет газета.

Беспилотник Grеy Eagle является версией более известного беспилотника Predator. Продолжительность полета составляет до 30 часов. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов — он может быть оснащен восемью ракетами Hellfire.

Украинские власти не раз обращались к США и другим западным странам с просьбой передать или продать более современное вооружение. Продать Grey Eagle в Киеве попросили около двух месяцев назад — в конце апреля. США уже поставили на Украине беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, но власти Украины заинтересовали Grey Eagle и Reaper из-за способности этих моделей преодолевать значительное расстояние, летать на большой высоте и перезаряжаться.

Киев провел соответствующие переговоры с компанией-производителем General Atomics, однако поставки ударных беспилотников попадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает сделки в их отношении. Politico писала, что безуспешно получить их пытались ряд партнеров США, в том числе Катар и Индонезия.

По данным Reuters, речь идет о передаче Украине четырех беспилотников Grey Eagle, этот вопрос к началу июня уже в течение нескольких недель рассматривали в Пентагоне. Politico указывал, что обучение использованию этой модели дронов занимает месяцы, кроме того, необходима специальная инфраструктура — зашифрованные каналы связи, взлетно-посадочные полосы и специальное оборудование.

К середине июня процесс продажи Grey Eagle зашел в тупик. Возражение против сделки выдвинуло управление по безопасности оборонных технологий Пентагона, это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, чтобы они не оказались у нежелательной стороны, сообщили источники Reuters.

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Власти России критически относятся к поставкам западных стран вооружений на Украину. В МИДе предупреждали, что считают конвои с ним законной целью для ударов, в Кремле утверждали, что «этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей». «Их наши системы ПВО щелкают как орехи», — говорил президент Владимир Путин.