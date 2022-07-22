WSJ назвала причины нежелания США продать Украине дроны Grey Eagle

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
«Зенит» одержал первую победу в чемпионате и возглавил таблицу РПЛ Спорт, 21:59
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать Бизнес, 21:53
В Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber Политика, 21:47
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Киев заявил, что без экспорта урожай через месяц будет негде хранить Политика, 21:33
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost Политика, 21:31
В Киеве потребовали от Европола доказательств контрабанды оружия Политика, 21:27
Литовские железные дороги возобновят транзит грузов в Калининград Политика, 21:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский назвал опасным перемирие с Россией без возврата территорий Политика, 21:15
Минюст признал иноагентами Яшина, Лазареву и Каца Политика, 21:11
Зеленский сообщил о резком снижении потерь ВСУ в июле Политика, 21:07
Россиянин разгромно уступил 19-летнему теннисисту на турнире в Гамбурге Спорт, 21:04
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 21:04
WSJ назвала причины нежелания США продать Украине дроны Grey Eagle Политика, 20:53
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ назвала причины нежелания США продать Украине дроны Grey Eagle

США опасаются, что Россия может получить передовые технологии беспилотника Grey Eagle. Его предельная высота полета — 8 км, он может быть вооружен восемью ракетами Hellfire. Reuters писал, что против выступили в Пентагоне
Gray Eagle ER
Gray Eagle ER (Фото: AP)

Белый дом воздерживается от продажи Украине запрошенных дронов большой дальности MQ-1 °C Grey Eagle из-за риска попадания передовых технологий в распоряжение российских сил. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Эта причина стала одной из нескольких, по которым сделка по Grey Eagle пока не была одобрена властями США. Еще одной причиной стала необходимость обучения украинских военных управлению дронами, пишет газета.

Беспилотник Grеy Eagle является версией более известного беспилотника Predator. Продолжительность полета составляет до 30 часов. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов — он может быть оснащен восемью ракетами Hellfire.

Украинские власти не раз обращались к США и другим западным странам с просьбой передать или продать более современное вооружение. Продать Grey Eagle в Киеве попросили около двух месяцев назад — в конце апреля. США уже поставили на Украине беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, но власти Украины заинтересовали Grey Eagle и Reaper из-за способности этих моделей преодолевать значительное расстояние, летать на большой высоте и перезаряжаться.

Киев провел соответствующие переговоры с компанией-производителем General Atomics, однако поставки ударных беспилотников попадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает сделки в их отношении. Politico писала, что безуспешно получить их пытались ряд партнеров США, в том числе Катар и Индонезия.

По данным Reuters, речь идет о передаче Украине четырех беспилотников Grey Eagle, этот вопрос к началу июня уже в течение нескольких недель рассматривали в Пентагоне. Politico указывал, что обучение использованию этой модели дронов занимает месяцы, кроме того, необходима специальная инфраструктура — зашифрованные каналы связи, взлетно-посадочные полосы и специальное оборудование.

К середине июня процесс продажи Grey Eagle зашел в тупик. Возражение против сделки выдвинуло управление по безопасности оборонных технологий Пентагона, это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, чтобы они не оказались у нежелательной стороны, сообщили источники Reuters.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что знать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Как и зачем в арбитражном суде использовать материалы уголовного дела
Инструкции
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции

Власти России критически относятся к поставкам западных стран вооружений на Украину. В МИДе предупреждали, что считают конвои с ним законной целью для ударов, в Кремле утверждали, что «этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей». «Их наши системы ПВО щелкают как орехи», — говорил президент Владимир Путин.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США беспилотники поставки оружия
Материалы по теме
ТАСС узнал о применении новейшего беспилотника «Ласточка» на Украине
Политика
На Украине сшили вышиванки с турецкими беспилотниками Bayraktar
Технологии и медиа
Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников у авиабазы в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter