В МИД заявили о риске прямого конфликта с США из-за поставок оружия Киеву
Любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения США с Россией, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «РИА Новости». Он назвал «беспрецедентным и опасным» стремление американской администрации «вести войну до последнего украинца», чтобы «нанести стратегическое поражение России».
По словам замминистра, после начала российской военной операции в Вашингтоне произошел «слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации». В США ничего не делают, чтобы найти решение украинского кризиса, считает Рябков. Он напомнил, что в период обсуждения гарантий безопасности России «никаких признаков того, что США были готовы отказаться от нагнетания напряженности, от открытой конфронтации, не было».
Рябков подчеркнул, что Москва в любом случае достигнет целей специальной военной операции.
31 мая в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на $700 млн передадут Киеву реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), о которых власти Украины неоднократно просили. В администрации США подчеркнули, что украинские военные не будут применять их для ударов по целям на территории России. Кроме того, в пакет войдут радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.
В тот же день в The New York Times вышла статья президента Джо Байдена, в которой он объявил о намерении поставить Украине более современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражения на Украине», а также продолжить поставки современных вооружений (Javelin, зенитных ракет Stinger, беспилотников, вертолетов Ми-17).
Байден подчеркнул, что Вашингтон не будет отправлять американских военных на Украину или отдавать им приказ атаковать российские войска.