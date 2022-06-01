В МИД заявили о риске прямого конфликта с США из-за поставок оружия Киеву

Замминистра Сергей Рябков заявил, что американские власти ничего не делают для мирного урегулирования украинского кризиса. Россия достигнет целей спецоперации на Украине, несмотря на поставки иностранного оружия, подчеркнул он

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Любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения США с Россией, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «РИА Новости». Он назвал «беспрецедентным и опасным» стремление американской администрации «вести войну до последнего украинца», чтобы «нанести стратегическое поражение России».

По словам замминистра, после начала российской военной операции в Вашингтоне произошел «слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации». В США ничего не делают, чтобы найти решение украинского кризиса, считает Рябков. Он напомнил, что в период обсуждения гарантий безопасности России «никаких признаков того, что США были готовы отказаться от нагнетания напряженности, от открытой конфронтации, не было».

Рябков подчеркнул, что Москва в любом случае достигнет целей специальной военной операции.

31 мая в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на $700 млн передадут Киеву реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), о которых власти Украины неоднократно просили. В администрации США подчеркнули, что украинские военные не будут применять их для ударов по целям на территории России. Кроме того, в пакет войдут радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

В тот же день в The New York Times вышла статья президента Джо Байдена, в которой он объявил о намерении поставить Украине более современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражения на Украине», а также продолжить поставки современных вооружений (Javelin, зенитных ракет Stinger, беспилотников, вертолетов Ми-17).

Байден подчеркнул, что Вашингтон не будет отправлять американских военных на Украину или отдавать им приказ атаковать российские войска.