WSJ узнала об отказе Пентагона передать Украине беспилотники Grey Eagle

Администрация президента США Джо Байдена отказалась поставлять на Украину передовые беспилотники, несмотря на просьбы Киева и членов конгресса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Пентагон отклонил запрос Киева из-за опасений, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1 °C может привести к эскалации конфликта. Это также может послужить сигналом для Москвы, что Соединенные Штаты передают оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России, сказали собеседники. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что технологии, использованные в дронах, могут быть украдены, если беспилотники будут сбиты, но эти опасения не были решающими при принятии решения, отмечает газета.

Представитель General Atomics, которая производит Grey Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался раскрывать подробности.

Семнадцать конгрессменов еще в сентябре призывали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Киеву Grey Eagle.

Отказ от поставок этих беспилотников последовал, после того как российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.

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