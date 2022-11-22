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Военная операция на Украине ,  
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США пообещали Украине бюджетную поддержку на $4,5 млрд

США предоставят Украине прямую бюджетную поддержку на сумму $4,5 млрд
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

США выделят Украине $4,5 млрд в форме грантов в качестве прямой бюджетной поддержки, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.

Выплаты начнутся в ближайшие недели и помогут правительству Украины, в частности, выплачивать зарплаты работникам больниц, государственным служащим и учителям. Общий объем прямой бюджетной поддержки Украины от Соединенных Штатов с учетом этих средств достигнет $13 млрд, отметила Йеллен.

О выделении дополнительной помощи Украине сегодня объявили и в Евросоюзе. Как сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Киев получит еще €2,5 млрд (около $2,56 млрд). Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина уже получила этот транш. Общий объем макрофинансовой помощи Киеву с 24 февраля он оценил в €6,7 млрд.

Западные страны выделяют финансовую и другую помощь Украине с начала российской военной операции. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд. Одобренный пакет включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства Украины и $3 млрд на вооружения, оборудование и другую военную поддержку. Российские власти осуждают военную помощь Киеву и считают, что она затягивает конфликт.

В конце октября фон дер Ляйен сообщила о планах Брюсселя выделить Киеву в 2023 году до €18 млрд ($18,5) в форме «очень льготных долгосрочных кредитов».

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Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, США с 24 января оказали Украине финансовую помощь на сумму более $15 млрд, еще около €12,3 ($12,6) млрд выделили страны ЕС.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка в ноябре заявил, что без поддержки от Запада финансовая система страны «потерпела бы крах». Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко оценила потребности страны в экономической поддержке в следующем году в $38 млрд.

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