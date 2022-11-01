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Politico узнала, что ЕС выделит Киеву помощь на 2023 год в виде кредитов

Politico: часть помощи на €18 млрд на 2023 год ЕС предоставит Киеву в виде кредитов
О плане ЕС выделить Киеву в 2023 году до €18 млрд в конце октября сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Источники Politico узнали, что большая часть из этой суммы будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Евросоюз намерен предоставить Киеву значительную часть финансовой помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины на следующий год в размере €1,5 млрд ежемесячно, которую Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября.

«Страны ЕС обсудят в четверг [3 ноября] как собрать €18 млрд, которые будут предоставлены Украине в виде кредитов и грантов», — сообщила газета, со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК).

По данным источников Politico, ЕК намерена предложить странам ЕС три варианта по сбору средств для финансирования помощи Украине, которые предполагают льготные заимствования под разные комбинации финансовых гарантий со стороны ЕС на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги. Собеседники издания отмечают, что если страны ЕС согласятся на гарантии по кредитам, Киев может получить «десятилетний льготный период» для погашения этого кредита.

Как сообщила 25 октября фон дер Ляйен в 2023 году Украине будет нужно от €3 до €5 млрд в месяц (€36-60 млрд в год) только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий. Из них Евросоюз готов предоставлять по €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальным помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.

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После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. Так, согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, США с февраля выделили Киеву военной и финансовой помощи на сумму более $50 млрд, страны ЕС — еще около $29 млрд.

В июле советник президента Украины по экономике Олег Устенко оценивал дефицит государственного бюджета страны к концу 2022 года в $50 млрд, или 30–35% ВВП. По его словам, в условиях боевых действий ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

В том же месяце власти Украины сообщили, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе президент Владимир Зеленский говорил уже о сумме $600–800 млрд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
кредиты Военная операция на Украине ЕС финансовая помощь
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